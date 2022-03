Straka unterliegt bei World Championships Hovland nur knapp

Werbung

Der Sieger des Honda Classic von Februar und Neunte des Players Championship in der Vorwoche spielt in der Gruppe 3 dieses mit 12 Millionen Dollar dotierten Events noch gegen Will Zalatoris (Nr. 29) und Cameron Tringale (51). Das Duell der beiden US-Amerikaner war am Mittwoch mit 5 auf frühzeitig zugunsten von Zalatoris entschieden. Für den 28-jährigen Straka ist es das erste Mal bei einem WGC-Turnier. Bisher gelang es noch keinem Österreicher, bei einem WGC-Turnier die Gruppenphase zu überstehen. Nur der Gruppensieger kommt unter die besten 16.