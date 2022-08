Golf Straka verpasst nach Krimi im Stechen Memphis-Sieg

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Der 29-Jährige kassierte nach vier starken Runden Millionen-Preisgeld Foto: APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA

G olfprofi Sepp Straka hat seinen zweiten Sieg auf der PGA-Tour nur hauchdünn verpasst. Der gebürtige Wiener zog am Sonntag (Ortszeit) in einem dramatischen Stechen um das mit 15 Mio. Dollar dotierte St. Jude Championship in Memphis gegen Will Zalatoris aus den USA den Kürzeren und wurde damit Zweiter. Der 29-Jährige, der als Zweitplatzierter in die Schlussrunde gegangen war, durfte sich allerdings mit einem Preisgeld von 1,635 Mio Dollar (1,59 Mio. Euro) trösten.