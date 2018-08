US-Amerikaner Koepka führt bei PGA Championship .

Golfprofi Brooks Koepka hat sich vor der Schlussrunde des letzten Major-Turniers des Jahres in eine ausgezeichnete Position gebracht. Der US-Amerikaner führt nach einer 66er-Runde am Samstag das Klassement des PGA Championship in St. Louis mit zwei Schlägen Vorsprung an. Tiger Woods verbesserte sich mit vier Schlägen Rückstand auf den sechsten Platz.