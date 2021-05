US-PGA-Championship: Auftakt mit Fehlern für Wiesberger .

Bernd Wiesberger hat die Tücken des schwierigen Ocean-Kurses in Kiawah Island zum Auftakt des US-PGA-Championships nicht wie erhofft gemeistert. Der Burgenländer benötigte beim Major der PGA of America an der windigen Atlantikküste zum Auftakt gleich 78 Schläge (6 über Par) und muss damit um den Cut bangen. Erster Führender ist der Kanadier Corey Conners, der nach einer 67er-Runde zwei Schläge vor einer Sechser-Gruppe liegt.