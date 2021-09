Bei der BMW Championship in Wentworth verbesserte sich der Burgenländer am Freitag auf der zweiten Runde mit 67 Schlägen (5 unter Par) auf den 19. Platz, den er sich mit seinem Landsmann Matthias Schwab (69 am Freitag) teilt. Wiesberger sollte im Endklassement ein Top-50-Platz reichen, um den Sprung zum Ende September in Wisconsin ausgespielten Ryder Cup zu schaffen.