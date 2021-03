Wiesberger fiel nach Par-Runde in Orlando zurück .

Golfprofi Bernd Wiesberger hat am Samstag beim PGA-Turnier "Arnold Palmer Invitational" in Orlando (Florida/9,3 Mio. Dollar) nach einer Par-Runde (72 Schläge) einen Rückfall in der Ergebnisliste hinnehmen müssen.