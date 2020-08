Wiesberger im UK Championship weiter im Rennen um Sieg .

Bernd Wiesberger spielt am Wochenende im UK Championship in Sutton Coldfield (England) um seinen achten Titel auf der Golf-Europa-Tour. Der 34-Jährige hat nach der zweiten Runde am Freitag, auf der ihn ein Doppelbogey am letzten Loch zwei Schläge kostete, als vorerst Vierter einen Rückstand von drei Schlägen auf den führenden Südafrikaner Justin Walters. Zahlreiche Spieler waren noch unterwegs.