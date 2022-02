Wiesberger patzte in den Emiraten, guter Start von Nemecz,

Profigolfer Lukas Nemecz ist beim mit 2 Mio. Dollar dotierten Turnier der DP World Tour in Ras al Khaimah ein guter Start gelungen. Der Steirer spielte am Donnerstag eine 70er-Runde und rangierte damit zur Tages-Halbzeit sogar in den Top-30.

Daneben ging Runde eins hingegen für Bernd Wiesberger, der nach einer 74 außerhalb der Top-100 liegt und am Freitag im gleichnamigen VAE-Emirat um den Cut kämpft.