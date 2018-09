Der nach seiner Handgelenksoperation notwendige Gipsverband wurde dem 32-jährigen Burgenländer vergangenen Donnerstag abgenommen. Sein Ziel ist eine Rückkehr ins Turniergolf noch in diesem Jahr.

Der Heilungsprozess seit dem Eingriff vor sieben Wochen ist laut Wiesberger positiv verlaufen. In der Rehabilitation soll nun die Mobilität im linken Handgelenk wiederhergestellt und dieses gekräftigt werden. Dann könne er auch langsam wieder daran denken, den Golfschläger zu schwingen. "Mein Ziel wäre es, direkt nach der DP World Tour Championship Ende November wieder ins Turniergolf einzusteigen", sagte Wiesberger in einer Aussendung am Mittwoch über seinen weiteren Zeitplan.

Der aktuell 95. der Weltrangliste zog sich die Handgelenksverletzung Anfang Mai zu und konnte seitdem an keinem Turnier mehr teilnehmen.