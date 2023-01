Wiesberger schaffte Cut in Abu Dhabi

Werbung

Der Burgenländer spielte sieben Birdies und verbuchte zwei Schlagverluste, was schlussendlich eine 67er-Runde ergab. Mit gesamt 5 unter Par arbeitete sich der 37-Jährige auf Position 22 vor.

Den Cut klar verpasst haben hingegen Sepp Straka und Lukas Nemecz. Straka kam auch am zweiten Tag nicht in Schwung und blieb nach der 75 vom Vortag auch am Freitag mit einer 73 über Par. Mit einem Gesamtscore von 148 (4 über Par) sprang für den 29-Jährigen nur Platz 103 raus.

Noch schlimmer erging es Nemecz: Der Steirer beendete in der Früh zunächst seine Auftaktrunde mit 75 Strokes und lieferte dann eine 76 nach. Mit gesamt 7 über Par klassierte sich der 33-Jährige als 120. fast am Ende des Starterfeldes. In Führung lag der Italiener Francesco Molinari (10 unter Par).