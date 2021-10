Der Südburgenländer spielte beim mit 1,5 Millionen Euro dotierten Bewerb der European Tour in Madrid am Freitag eine 67er-Runde (4 unter Par) und geht mit gesamt 137 Schlägen (5 unter Par) auf Platz 39 in das Wochenende. Drei Birdies auf den letzten vier Löchern brachte Wiesberger eine Verbesserung um 30 Ränge (Donnerstag 69.).

In Führung lag der Niederländer Wil Besseling mit gesamt 13 unter Par (129 Schläge)