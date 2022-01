Wiesberger wie Schwab zum Dubai-Auftakt im Mittelfeld

Wiesberger rangierte am Donnerstag nach einer 71er-Runde von eins unter Par auf Position 46. Schwab benötigte einen Schlag mehr und fand sich an der geteilten 58. Stelle wieder. In Führung setzte sich der Däne Joachim Hansen (65). Einige Spieler konnten wegen einbrechender Dunkelheit nur 17 Löcher absolvieren.