Golfer Schwab startet in Kalifornien in neue PGA-Saison

Schwab zeigte sich zuversichtlich. "Das Ziel für die kommende Saison ist, mich auf der USPGA Tour gut zu etablieren. Der Turnierplan ist dafür entsprechend gestaltet", sagte Schwab, der bis Ende November sieben allesamt zur US-PGA-Tour zählende Turniere in den USA, Mexiko und Japan spielen wird.

Bernd Wiesberger schlägt nach seinem Abstecher zur World-Tour als 23. in Wentworth diese Woche wieder in der LIV-Tour auf. Die mit der PGA durch enorm hohe Dotierungen um Stars konkurrierende Einladungsserie gastiert in Chicago. Lukas Nemecz muss derweil in Saisonfinish der World-Tour sein Ticket absichern, der Steirer geht in Rom an den Start.