Golf Golfer Schwab verpasst Cut in Texas um einen Schlag

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Ein Schlag zuviel für Cut: Schwab in Texas out Foto: APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Werbung

G olf-Profi Matthias Schwab hat am Freitag beim mit 9,5 Mio. Dollar dotierten PGA-Turnier Byron Nelson in McKinney (US-Bundesstaat Texas) den Cut knapp verpasst. Der 28-jährige Steirer benötigte nach einer 69 zum Auftakt 70 Schläge. Für einen Startplatz am Wochenende machte Schwab mit gesamt drei unter Par (139) einen Schlag zu viel. An der Spitze liegt der US-Amerikaner Scottie Scheffler mit 128 Strokes (14 unter Par).