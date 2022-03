Golfer Straka als erster Österreicher Top Ten beim Players

Dementsprechend hoch ist die Leistung von Straka im hochkarätigen Feld einzuschätzen. Den mit einer halben Million Dollar belohnten Spitzenrang erspielte er sich durch seine sehr starke 67er-Schlussrunde. Das Topergebnis brachte Straka eine weitere Verbesserung in der Weltrangliste auf Position 69 ein.

In seiner aktuellen Hochform darf der Austro-Amerikaner mit großen Hoffnungen in Richtung Masters blicken. Für das am 7. April beginnende Major in Augusta hatte er sich bereits durch seinen Sieg beim Honda Classic qualifiziert. Falls noch einige wenige besser gereihte Profis absagen, könnte er vor Augusta auch beim nächstwöchigen WGC-Match Play in Austin abschlagen.

Der Sieg beim Players und damit 3,6 Millionen Dollar (3,28 Mio. Euro) Preisgeld ging dank herausragender Puttstärke an den Australier Cameron Smith. Der 28-Jährige fing den vor der Schlussrunde führenden Inder Anirban Lahiri noch um einen Schlag ab. Dritter wurde einen weiteren Stroke dahinter der Engländer Paul Casey. Straka lag mit sieben unter Par sechs hinter dem Sieger. Das Turnier ging wegen anfänglicher Wetterkapriolen verspätet erst am Montag zu Ende.