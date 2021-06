Milliardenbewertung für Wiener Nachhilfe-Start-up .

Das Wiener Nachhilfe-Start-up GoStudent hat 205 Mio. Euro bei Investoren wie Softbank oder Tencent eingesammelt, berichtete die "Kronen Zeitung" am Dienstag. Mit einer Bewertung von mehr als 1,4 Mrd. Euro ist es damit vor Bitpanda Österreichs wertvollstes Start-up. Zum Vergleich: Runtastic war beim Verkauf an Adidas 220 Mio. Euro wert. Laut Reuters ist GoStudent das höchstbewertete Ed-Tech-Unternehmen in Europa. Ed-Tech steht für digitale Bildungsangebote.