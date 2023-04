Tennis Grabher besiegt in Charleston Chinesin Zhang

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Grabher durfte endlich wieder auf der WTA-Tour jubeln Foto: APA/EXPA/REINHARD EISENBAUER

J uila Grabher hat erstmals eine Spielerin aus den Top 30 der Tennis-Weltrangliste besiegt. Die 26-jährige Vorarlbergerin gewann am Montag beim WTA-500-Turnier in Charleston/USA das Erstrundenspiel gegen die Chinesin Zhang Shuai mit 6:4,1:6,6:3 und damit erst ihr zweites Hauptrunden-Match auf der WTA-Tour in diesem Jahr. Zhang ist die Nummer 28 der Weltrangliste und war bei dem Sandplatzturnier in South Carolina an Nummer zehn gesetzt.