Grabher dank starkem Zwischenspurt mit Cleveland-Auftaktsieg

Dabei ging der Beginn des ersten Vergleichs mit der 22-jährigen Wang daneben, nach einem frühen Break gegen sich sah sich Grabher mit einem 1:3 konfrontiert. In Folge bekam die 27-Jährige das Spiel aber total unter Kontrolle, schrieb bis zum 4:0 im zweiten Durchgang neun Games in Folge an. Wang kam noch etwas heran, wehrte bei 3:5 aus ihrer Sicht vier Matchbälle ab, dann servierte Grabher bei ihrem Test-Turnier für die anstehenden US Open aber aus.