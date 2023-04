Tennis Grabher, Kraus in Tennis-Weltrangliste so gut wie noch nie

AN APA / NÖN.at

Grabher knackte die Top-80 der Weltrangliste Foto: APA/EXPA/REINHARD EISENBAUER

D ie Vorarlbergerin Julia Grabher (26) und die Wienerin Sinja Kraus (20) haben in der Tennis-Weltrangliste persönliche Bestmarken erreicht. Grabher verbesserte sich dank ihres Achtelfinal-Einzugs in Charleston um elf Plätze und scheint auf Rang 78 auf. Erstmals seit achteinhalb Jahren (Yvonne Meusburger im Oktober 2014) ist damit wieder eine ÖTV-Spielerin in den besten 80 des WTA-Rankings. Kraus machte dank des Bogota-Achtelfinales 15 Ränge gut und liegt auf Platz 153.