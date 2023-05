Tennis Grabher meistert Auftakthürde bei WTA-1000er-Turnier in Rom

Grabher durfte jubeln Foto: APA/AFP

D ie Vorarlbergerin Julia Grabher hat ihre Auftakthürde beim WTA-1000er-Tennis-Turnier in Rom erfolgreich gemeistert. Gegen die Italienerin Nuria Brancaccio setzte sich die gesundheitlich etwas angeschlagene 26-Jährige am Mittwoch mit 6:4,3:6,6:2 durch. In der zweiten Runde trifft Grabher, im WTA-Ranking als beste Österreicherin auf Platz 89, auf die als Nummer 26 gesetzte Jil Teichmann. Die Schweizerin hatte zum Auftakt in der italienischen Hauptstadt ein Freilos.