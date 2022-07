Grand-Prix Sainz, Magnussen müssen in Formel-1-Startaufstellung zurück

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Sainz braucht in der Qualifikation nicht aufs Ganze zu gehen Foto: APA/AFP

F errari-Pilot Carlos Sainz und Haas-Vertreter Kevin Magnussen werden den Formel-1-Grand-Prix von Frankreich vom Ende der Startaufstellung in Angriff nehmen. Bei beiden Fahrern wurden mehrere Motor-Komponenten über das erlaubte Limit hinaus getauscht, wie der Automobil-Weltverband FIA am Samstag vor dem letzten Freien Training in Le Castellet bekanntgab. Damit wurde der automatische Mechanismus mit mehreren Startplatz-Rückreihungen ausgelöst.