"Graphische"-Jubiläum Historische Gautschfeier in der Wiener Innenstadt

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Absolventen gehen beim Gutenbergdenkmal baden Foto: APA

V or dem Gutenbergdenkmal beim Lugeck in der Wiener Innenstadt sind am Freitag Absolventinnen und Absolventen "Der Graphischen" einem ebenso traditionsreichen wie nassen Brauch in der Druckbranche unterzogen worden: Beim Gautschen - seit 2021 Immaterielles UNESCO-Kulturerbe - wurden die sogenannten Kornutinnen und Kornuten in einen Wasserbottich getaucht. Damit sollen, so die Legende, Fehler der soeben zu Ende gegangenen Ausbildungszeit abgewaschen werden.