Kommunales Gratis Tampons und Binden für Bedürftige in Wien

Bedürftige Mädchen in Wien erhalten kostenlose Periodenprodukte Foto: AFP

Werbung

I n Wien erhalten bedürftigen Mädchen und Frauen ab Donnerstag in allen Bipa-Filialen kostenlose Periodenprodukte. Gutscheinhefte für je ein Quartal für eine "Rote Box" können ab sofort in Wiener Sozialmärkten, in Jugendzentren, den Frauengesundheitszentren FEM und FEM Süd und in der Beratungsstelle First Love abgeholt werden. Mädchen und Frauen können sich damit kostenfrei einmal pro Monat eine Box in einer Wiener BIPA-Filiale abholen, teilte die Stadt Wien am Mittwoch mit.