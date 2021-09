Auf Anfrage nach den Gratis-Wohnzimmertests wurde man in den vergangenen Tagen von vielen Apotheken mit leeren Händen nachhause geschickt. Das sorgte nicht nur für Frustration bei den Kunden, sondern auch bei den Apothekern. Die Antwort auf die Frage wann man sich die Tests wieder abholen kann, haben diese nämlich auch nicht parat.

„Die Apotheken sind diejenigen, die die Wohnzimmertests an die Menschen bringen“, heißt es von Seiten der Apothekerkammer. Die Bestellung der Corona-Tests für Zuhause gibt aber der Bund in Auftrag. Danach sind die fünf Arzneimittelgroßhändler am Zug, die dann die Bestellung auf die einzelnen Apotheken in Österreich verteilen.

Neun Millionen Wohnzimmertests hat der Bund bestellt

Die ersten drei Millionen werden Anfang nächster Woche bei den Arzneimittelgroßhändlern eintreffen und österreichweit an die 1.400 Apotheken verteilt, weiß die Generalsekretärin Monika Vögele vom Verband der Österreichischen Arzneimittel-Vollgroßhändler PHAGO. Mitte bis Ende nächster Woche solle es also die Wohnzimmertests auch wieder in den NÖ Apotheken geben.

„Die Nachfrage läuft in Wellen“, sagt Vögele. Für gewöhnlich ist die Nachfrage besonders zu Monatsende beziehungsweise zu Monatsbeginn besonders groß. „Die Leute möchten üblicherweise dann ihre zehn gratis Tests einlösen“, sagt Vögele. Wer das Angebot nutzt, sei Mitte des Monats nämlich noch gut eingedeckt. Nachdem das Ende der Gratistests ab November angekündigt wurde, beobachtet Vögele einen zusätzlichen Anstieg bei der Nachfrage nach den noch kostenlosen Selbsttests.

Lieferverzögerungen bei Medikamenten sind nicht selten

Mit Lieferverzögerungen haben die einzelnen Apotheken immer wieder zu kämpfen. Die seien laut Apothekerkammer bei vielen Medikamenten keine Seltenheit. „Als Apotheker verbringt man im Schnitt zwei Stunden am Tag damit, dass man versucht Lösungen für Lieferengpässe zu finden“, heißt es von der Kammer.

Da rufen ApothekerInnen andere Apotheken in der Umgebung an, um sich nach deren Bestand zu erkundigen oder nach Rücksprache mit den jeweiligen Ärzten Alternativen zu den verschriebenen Medikamenten mit ähnlicher Wirksamkeit zu finden. In 95 Prozent der Fälle werden Alternativen zu vergriffenen bzw. nicht lieferbaren Medikamenten gefunden.