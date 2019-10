15 Leichtverletzte nach Straßenbahn-Kollision .

Bei einer Kollision zweier Straßenbahngarnituren in Graz sind am späten Donnerstagvormittag 15 Menschen leicht verletzt worden. Zu dem Unfall kam es um 11.28 Uhr, als die Linie 1 an der Einfahrt auf den Jakominiplatz nach links abbiegen wollte, während die Linie 4 geradeaus über die Kreuzung fahren wollte. Die Garnitur der Linie 4 wurde dabei aus den Schienen gehoben, berichtete die Polizei.