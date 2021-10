Anschlag auf Asylunterkunft nach elf Jahren geklärt .

Ermittler haben einen mehr als elf Jahre zurückliegenden Sprengstoffanschlag auf eine Grazer Asylunterkunft geklärt: Ein damals 15-Jähriger gestand, dass er 2010 von einem amtsbekannten Rechtsextremen zur Tat genötigt worden sei, um "in die rechtsextreme Clique" aufgenommen zu werden, hieß es am Montag in einer Aussendung des Innenministeriums.