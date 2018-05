Die Ursache für den Tod des Österreichers ist noch unklar, eine Obduktion wurde angeordnet. Laut Gerhard Derler, stellvertretender Leiter der Justizanstalt, deute derzeit nichts auf ein Fremdverschulden oder einen Suizid hin. Das Landeskriminalamt hat die Erhebungen übernommen.

Die beiden Mithäftlinge, die sich in der Zelle befanden, wurden bereits befragt. Der alarmierte Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen, sagte Derler auf APA-Nachfrage. Der 28-Jährige war seit 2014 wegen Raubes in der Karlau in Haft gewesen und hätte noch mehrere Jahre abzusitzen gehabt.