Jungvater in Graz zu bedingter Haftstrafe verurteilt .

Ein junger Mann, der im September 2019 irrtümlich seine Lebensgefährtin in der Oststeiermark erschossen haben dürfte, ist bei einem Prozess in Graz nach einer kurzen Verhandlung am Mittwoch wegen fahrlässiger Tötung zu acht Monaten Haft verurteilt worden, wobei die Strafe bedingt nachgesehen wurde. Das Urteil ist allerdings noch nicht rechtskräftig.