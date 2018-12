Mit Schraubenzieher auf Polizisten eingestochen .

Ein 37-jähriger Grazer hat am Mittwochabend mit einem Schraubenzieher in einem Stiegenhaus auf einen Polizisten eingestochen, nachdem er zuvor dort randaliert hatte. Der Beamte trug eine Unterziehschutzweste und wurde leicht verletzt. Der Mann wurde von Angehörigen der Inspektion Sonderdienste festgenommen und ins Polizeianhaltezentrum Paulustorgasse gebracht, wie am Donnerstag mitgeteilt wurde.