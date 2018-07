Wie die Polizei am späten Abend mitteilte, bemerkten Anrainer gegen 15.00 Uhr in einem Waldstück eine Rauchsäule und stellten fest, dass ein Hochsitz abgebrannt war. In dem Hochsitz befand sich der Leichnam des 79-Jährigen.

Der Mann dürfte nach derzeitigem Ermittlungsstand versucht haben, Insekten unter Einsatz von Feuer zu bekämpfen. Dabei dürfte seine Kleidung Feuer gefangen haben. Die genauen Umstände sind noch unklar. Es wurde eine Obduktion angeordnet.