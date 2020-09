Prozess gegen 13 Staatsverweigerer fortgesetzt .

Im Grazer Straflandesgericht ist am Montag der Prozess gegen 13 Mitglieder des "Staatenbund Österreich" fortgesetzt worden. Den Angeklagten wird vorgeworfen, an einer staatsfeindlichen Verbindung teilgenommen zu haben, einigen wird auch versuchte Bestimmung zum Hochverrat unterstellt. Am fünften Verhandlungstag war ein Ex-Gendarm am Wort, der gleich einmal zwei der Richter und den Ankläger ablehnte.