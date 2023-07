Grazerin entlarvte in Kärnten Trickbetrüger am Telefon

Der Betrugsversuch hatte sich bereits am Montagnachmittag ereignet. Zu diesem Zeitpunkt befand sich die Frau aus Graz mit ihrem Mann in Wolfsberg. Sie wurde von einem Mann, der deutschen Akzent sprach und sich am Telefon als Richter aus Graz ausgab, angerufen. Ihr wurde vorgetäuscht, dass ihre Tochter angeblich in einen Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person und einem angeblich bereits verstorbenen Kind verwickelt sei und sich nun in Untersuchungshaft in Graz befinde. Im Laufe des Gesprächs versuchte der Unbekannte, die Frau zur Bezahlung einer "Kaution" zu bewegen. Die Frau erkannte den Betrug, gab aber vor einzuwilligen, während ihr Mann bereits die Polizei alarmierte.

Bei der vereinbarten Übergabe der Kaution in Wolfsberg konnten die hinzugerufenen Ermittler der PI Wolfsberg und des Landeskriminalamtes Kärnten zwei Verdächtige festnehmen. Es handelte sich um zwei Männer im Alter von 33 und 25 Jahren mit polnischer Staatsbürgerschaft, hieß es seitens der Polizei.