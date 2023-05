Verbraucher Greenpeace: Fast alle Küchenkräuter mit Pestiziden belastet

Greenpeace fordert weniger Einsatz von Pestiziden im Agrar-Bereich Foto: APA/dpa

80 Prozent der von der Umweltschutzorganisation Greenpeace getesteten Küchenkräuter sind mit Pestiziden belastet. Das ergab der am Dienstag veröffentlichte Marktcheck der NGO. Greenpeace untersuchte das Sortiment der fünf gängigsten Küchenkräuter in Supermärkten, Baumärkten und Gartencentern. In den 20 Proben wurden Rückstände von 23 verschiedenen Spritzmitteln nachgewiesen.