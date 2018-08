Hunderte Menschen nach Brand von Fähre gerettet .

Nach dem Ausbruch eines Feuers auf einer griechischen Fähre sind Hunderte Menschen in Sicherheit gebracht worden. Das Schiff, auf dem sich fast 900 Passagiere und rund 140 Besatzungsmitglieder befanden, fuhr in der Nacht auf Mittwoch in den Hafen von Piräus zurück, wie die Küstenwache mitteilte. Verletzt wurde offenbar niemand.