Waldbrände fordern 97 Todesopfer .

Die Zahl der Todesopfer der verheerenden Brände in Griechenland Ende Juli ist auf 97 gestiegen. Inzwischen seien alle identifiziert worden, teilte die griechische Feuerwehr am Montag mit. In der Nacht auf Montag starb ein Verletzter in einem Athener Krankenhaus an seinen schweren Brandwunden.