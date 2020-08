Waldbrand bedroht archäologische Stätte Mykene .

Wegen eines Waldbrandes im Süden Griechenlands sind Besucher der archäologischen Stätte Mykene am Sonntag in Sicherheit gebracht worden. Wie örtliche Medien berichteten, brach das Feuer gegen Mittag in der Nähe des Grabs des Agamemnon aus, der laut den homerischen Epen zur Zeit des Trojanischen Krieges König von Mykene war.