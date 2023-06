Grieskirchen 19-Jähriger bei Verkehrsunfall in OÖ tödlich verunglückt

Für den 19-jährigen Unfalllenker kam jede Hilfe zu spät Foto: APA (Archiv/dpa)

E in 19-Jähriger ist am Freitagnachmittag bei einem Verkehrsunfall in Oberösterreich tödlich verunglückt. Der junge Mann aus dem Bezirk Schärding habe gegen 16:40 Uhr mit seinem Auto auf der Innviertler Landesstraße im Gemeindegebiet von Kallham (Bezirk Grieskirchen) einen anderen Pkw überholt und sei dabei frontal mit einem entgegenkommenden Sattel-Zug kollidiert, teilte die Polizei am Samstag mit. In der Folge stießen auch die beiden Pkw zusammen.

Dabei erlitt der 19-Jährige tödliche Verletzungen. Der Fahrer des Sattel-Zuges, ein 54-Jähriger Linzer, und die Pkw-Lenkerin, eine 24-Jährige aus dem Bezirk Ried, wurden unbestimmten Grades verletzt und ins Klinikum Wels eingeliefert.