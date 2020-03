In Wien wurden vergangene Woche beispielsweise laut einer Hochrechnung nur noch rund 5.600 Neuerkrankungen an Influenza und grippalen Infekten registriert. Die Influenza-Welle hatte Anfang des Jahres begonnen. In der siebenten Kalenderwoche war offenbar der Gipfelpunkt mit errechneten rund 2.300 Neuerkrankungen pro 100.000 Einwohner registriert worden. Im vergangenen Jahr verlief die Kurve flacher. 2019 wurden - etwas früher als heuer - rund 1.400 Erkrankungen pro 100.000 Menschen in einer Woche als Gipfelpunkt errechnet.