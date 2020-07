Radfahrer nach Verkehrsunfall im Flachgau gestorben .

Ein 59-jähriger Radfahrer ist nach einem Verkehrsunfall in Grödig (Flachgau) seinen Verletzungen in der Nacht auf Freitag im Krankenhaus erlegen. Der Pinzgauer war am Donnerstagnachmittag auf der L237 mit einem entgegenkommenden linksabbiegenden Pkw kollidiert.