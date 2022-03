Größerer Waldbrand in Tirol noch nicht unter Kontrolle

Der Waldbrand in Pinswang (Bezirk Reutte) hat auch am Sonntag die Feuerwehren intensiv gefordert. Er war vorerst noch nicht unter Kontrolle, die Löscharbeiten dauerten an, sagte ein Sprecher der Polizei Reutte der APA am späten Nachmittag. Die Flammen würden an einigen Stellen immer wieder auflodern, es seien weiter 35 Hektar Wald betroffen, hieß es. Während der Nacht waren aufgrund des starken Windes die Glutnester erneut entfacht worden.

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at