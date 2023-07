Golf Golfer Straka gelingt mit 63 bisher beste PGA-Runde

Straka in Illinois mit Toprunde Foto: APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA

G olf-Profi Sepp Straka hat nach seinem verpatzten Auftakt in Silvis am Freitag groß aufgespielt. Der Wiener bewältigte den Par-71-Kurs in Illinois mit 63 Schlägen und verbesserte sich dank seiner bisher tiefsten Runde auf der PGA-Tour an die 29. Stelle. Der Rückstand des Wieners auf die Top Ten beträgt vor den beiden Schlussrunden zwei Schläge. Matthias Schwab scheiterte nach einer 72 hingegen deutlich am Cut.