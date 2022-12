AquaDom Großaquarium in Berlin geplatzt

Lesezeit: 3 Min AN APA / NÖN.at

AquaDom gehört zu den Touristenattraktionen Berlins Foto: APA/dpa

E in Großaquarium im Sea Life nahe dem Berliner Dom mit 1.000 Kubikmetern Wasser und 1.500 Fischen ist geplatzt. Dabei wurden Freitagfrüh Teile des umgebenden Hotels zerstört. Hinweise auf einen Anschlag gab es laut Polizei nicht. Zwei Menschen wurden verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Bei der Feuerwehr war um 5.43 Uhr der Alarm eines automatischen Feuermelders in dem Hotel eingegangen. Die Ursache des Vorfalls sei noch nicht bekannt, so Sprecher von Polizei und Feuerwehr.