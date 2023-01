Oberösterreich Großbrand im Gewerbegebiet von Hörsching

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Die Rauchsäule war weithin zu sehen Foto: APA

B ei einem Großbrand im Gewerbegebiet von Hörsching (Bezirk Linz-Land) sind am Dienstag rund 120 Feuerwehrleute im Einsatz gestanden. In der Werkshalle einer großen Firma war kurz nach Mittag bei Heißarbeiten Feuer ausgebrochen, die Rauchentwicklung war enorm, schilderte Einsatzleiter Stefan Hofer der APA. Am Nachmittag wurde "Brand aus" gegeben, verletzt wurde niemand.