Gösserbräu stand in Flammen .

Ein Brand in einem Gasthaus in Spittal/Drau hat in der Nacht auf Sonntag für einen Großeinsatz der Feuerwehren gesorgt. Das Gebäude stand in kurzer Zeit in Vollbrand, zur Bekämpfung der Flammen wurde das Dach teilweise geöffnet. Verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen bezüglich der Brandursache wurden am Sonntag von Beamten des Landeskriminalamtes (LKA) aufgenommen.