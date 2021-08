Fünfter MotoGP-Saisonsieg für WM-Leader Quartararo .

Der Franzose Fabio Quartararo nähert sich seinem ersten WM-Titel in der MotoGP. Der Motorrad-Pilot vom Yamaha-Werkteam gewann am Sonntag den Grand Prix von Großbritannien in Silverstone vom dritten Startplatz weg überlegen vor dem Spanier Alex Rins. Der Suzuki-Fahrer erreichte im zwölften Saisonrennen erstmals einen Podestplatz. Aleix Espargaro sorgte als Dritter für den ersten Podestplatz von Aprilia seit dem 2015 erfolgten Wiedereinstieg der Italiener in die MotoGP-Klasse.