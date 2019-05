Herzogin Meghan brachte Sohn zur Welt .

Der britische Prinz Harry und Herzogin Meghan sind zum ersten Mal Eltern geworden. Meghan (37) hat am frühen Morgen einen Buben zur Welt gebracht. Wie der Buckingham-Palast in London mitteilte, sind Mutter und Sohn "gesund und wohlauf". Geboren wurde das Kind um 5.26 Uhr Ortszeit (6.26 Uhr MESZ), es wiegt 3,26 Kilogramm. Prinz Harry (34) war bei der Geburt dabei, heißt es in der Mitteilung.