Großeinsatz Innviertler Altersheim wegen Adventkranzbrand evakuiert

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Der Adventkranzbrand löste einen Großeinsatz aus Foto: APA/FF Schärding

E in brennender Adventkranz hat am Donnerstag für einen Großeinsatz in einem Altersheim in Schärding gesorgt. 34 Personen wurden evakuiert, zwei davon benötigten medizinische Versorgung, mussten aber nicht ins Spital eingeliefert werden, berichtete die Feuerwehr Schärding. Erst am Mittwoch war eine 95-Jährige im Mühlviertel ums Leben gekommen, als ein Adventkranz Feuer gefangen hatte.