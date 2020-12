Hamilton, hieß es am Dienstag in einer Mitteilung, sei am Montag mit leichten Symptomen aufgewacht und habe sich einem Test unterzogen, der positiv ausfiel. Das Ergebnis wurde bei einem anschließenden weiteren Test bestätigt.

In der vergangenen Woche war Hamilton, der am Sonntag den Grand Prix von Bahrain gewann, dreimal getestet worden. Er hatte jedes Mal ein negatives Resultat erhalten, zuletzt am Sonntagnachmittag am Bahrain International Circuit im Rahmen des üblichen Testprogramms am Rennwochenende.

Am Montag hatte der 35-jährige siebenmalige Weltmeister auch erfahren, dass eine Kontaktperson, mit der er vor seiner Ankunft in Bahrain in Kontakt stand, nachträglich positiv getestet wurde. Seinen Ersatzfahrer will Mercedes zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgeben.