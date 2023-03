Waffengesetze Großes, illegales Waffenlager in Kärnten entdeckt

D ie Polizei hat in der Kärntner Gemeinde Ruden (Bezirk Völkermarkt) ein ungewöhnlich großes, illegales Waffenlager gefunden. Eine Hausdurchsuchung war am Donnerstag noch im Gange, berichtete der "Kurier" am Donnerstag online. Die drei Bewohner des Hauses, ein 29-jähriger Österreicher und zwei Briten (67 und 69 Jahre alt), wurden festgenommen. "Aktuell gibt es keinen Hinweis auf einen staatsschutzrelevanten Hintergrund", sagte Polizeisprecher Rainer Dionisio.