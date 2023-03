Großprojekt 10.000 Unterschriften für Westring-Volksbefragung in Linz

Lesezeit: 3 Min AN APA / NÖN.at

23 Bürgerinitiativen haben sich zusammengeschlossen Foto: APA

E in Bündnis von 23 Bürgerinitiativen hat in Linz nach eigenen Angaben 10.000 Unterschriften für eine Volksbefragung gegen die Westring-Autobahn (A26) gesammelt, die Hürde lag bei 6.100. Am Montag seien die Unterschriften bei der Stadt eingereicht worden, berichteten die Initiatoren am Dienstag. Gefragt werden soll, ob sich die Stadt aus den Zuzahlungen zu dem Straßenprojekt zurückziehen soll. Über diesen Hebel will man den Bau in letzter Minute doch noch verhindern.